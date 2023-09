U21, Nunziata: “Condizione non ottimale, ma ci servono punti”

Carmine Nunziata, CT dell’Italia Under 21, ha parlato alla vigilia della gara contro la Turchia.

Queste le sue parole: “Dovremo alzare l’intensità , anche perché la Turchia ti viene addosso e ti fa pressione alta. L’errore commesso nella partita precedente è stato quello di essere troppo lenti: bisogna pensare prima, essere più reattivi e giocare più in verticale e meno in orizzontale. La condizione fisica non si migliora in tre giorni e, per fare un esempio, Casadei in Argentina durante il Mondiale Under 20 le occasioni avute in Lettonia le avrebbe trasformate in gol. Ma le motivazioni sono alte”.

Foto: sito FIGC