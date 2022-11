TYLER ADAMS, IL FARO DEL CENTROCAMPO STATUNITENSE

La maggior parte di coloro che hanno assistito ad Inghilterra-Stati Uniti avrà certamente notato che in campo giocava un ragazzino con la maglia numero quattro che correva più di tutti: Tyler Adams. In molti, probabilmente, saranno rimasti stupiti dalla prestazione dell’americano, altri invece si saranno chiesti chi fosse. Adams è il mediano del Leeds, una delle squadre più insidiose della Premier League, anche grazie alle prestazioni del classe ’99, la manna per qualsiasi allenatore di calcio.

Prima di diventare il perno della mediana degli Whites, però, Adams si è fatto le ossa oltreoceano, al New York Redbull, squadra del suo paese nativo, trascorrendo lì tutto il settore giovanile prima di mettersi in mostra in prima squadra dal il 2016 al 2018. La gavetta negli USA è stata fondamentale per sbarcare nel 2019 in Germania, al Lipsia, passaggio decisivo per maturare definitivamente e per prendere confidenza con un calcio di livello differente e superiore come quello Europeo. Al Lipsia gioca da mediano e attira le attenzioni di molti club, tra cui il Leeds, che quest’estate decide di acquistarlo per ben 17 milioni di euro. Alla prima stagione in Inghilterra Adams si rivela fondamentale per la squadra di Marsch che ne coglie le qualità e lo schiera titolare in 13 partite su 14. Tyler sboccia del tutto e col tempo inizia a sfornare prestazioni come quella di ieri. Qualità mista a quantità, caratteristiche simili a quelle di Kantè, ovviamente con le corrette proporzioni. All’interno del rettangolo verde sembrerebbe essere benedetto dal dono dell’ubiquità, corre letteralmente ovunque e nel momento in cui ha il pallone tra i piedi tende a verticalizzare dando il via all’azione della sua squadra attraverso giocate funzionali per creare lo spazio. Ty, come viene chiamato amichevolmente dai compagni, è un veterano di soli 23 anni, capisce prima dove cadono le seconde palle, sa dove posizionarsi per sfruttare la superiorità e, soprattutto, conosce i tempi di gioco.

Ora il ragazzino di New York sta giocando un Mondiale da protagonista a soli 23 anni, mettendosi in mostra più che mai con la sua nazionale e facendo tremare i dirigenti del Leeds, che saranno costretti a tentennare quando riceveranno offerte milionarie da parte di squadre blasonate per accaparrarsi uno dei talenti più puri e duttili del calcio odierno. Tyler Adams è uno dei diamanti più preziosi finalmente pronto a brillare di luce propria, un vero e proprio colosso del centrocampo statunitense.

Foto: Instagram Adams