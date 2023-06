TyC Sports: Suarez ha comunicato al Gremio di volersi ritirare dal calcio giocato

Potrebbe chiudersi a breve la carriera calcistica di Luis Suarez. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino TyC Sports, il Pistolero avrebbe comunicato la sua decisione al Gremio, club dove milita attualmente. Alla base della decisione del calciatore uruguaiano il suo ultimo problema al ginocchio. Il dolore provato sarebbe diventato insopportabile. In ogni caso, il Gremio vorrebbe introdurre una clausola anti-Inter Miami in caso di un possibile ritorno in campo di Suarez.

Foto: Instagram Suarez