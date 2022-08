L’Uefa ha designato la squadra arbitrale per la gara tra Twente e Fiorentina, in programma giovedì prossimo e valida per il ritorno dei playoff di Conference League. A dirigere la sfida in terra olandese, ci sarà l’arbitro Radu Petrescu, assistito da Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu. Marcel Birsan, infine, sarà il quarto ufficiale.

Foto: Twitter Fiorentina