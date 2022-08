Tutto in poche ore: Strizzolo al Perugia, è ufficiale

Luca Strizzolo è il nuovo attaccante del Perugia. Una trattativa nata a sorpresa stamattina e che poco fa è stata ufficializzata dal club umbro. Via libera della Cremonese: operazione in prestito con diritto di riscatto. Strizzolo sarà subito a disposizione di Castori. Ecco il comunicato pubblicato sul sito del club: “AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione delle prestazioni sportive del calciatore Luca Strizzolo dalla società US Cremonese”.

Foto: Sito Perugia