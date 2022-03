Tutto in due minuti: Lautaro illumina Anfield. Sanchez si fa espellere subito dopo

L’Inter sblocca la gara di Anfield al 62′, con un grandissimo gol di Lautaro Martinez che torna a segnare in Champions dopo un anno e mezzo.

L’Inter prova a gelare Anfield e regalare mezz’ora da sogno ai tifosi nerazzurri.

Ma dopo pochi second, Sanchez rovina tutto. Già ammonito, il cileno incappa un secondo cartellino giallo, che complica l’impresa, già complicata dei nerazzurri, che comunque sono in corsa per provare a segnare un altro gol in casa del Liverpool e provare portare la gara ai supplementari.

Foto: Twitter Inter