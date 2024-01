Tutto in due minuti: Koopmeiners risponde a Leao. Milan-Atalanta 1-1 dopo i primi 45 minuti

Accade tutto nell’ultimo minuto del primo tempo in Milan-Atalanta, in una gara molto equilibrata, con pochissime palle gol, e ai primi due tiri in porta sono arrivati i gol.

Al 45′, il dato recitava 4 tiri, 0 in porta, gara equilibrata ma abbastanza brutta. Partita che aveva avuto un sussulto al 39′, con l’Atalanta che chiedeva un calcio di rigore, Gasperini protesta, viene ammonito. continua a protestare e viene espulso.

Gara che sembra scivolare verso lo 0-0, poi si accende Theo Hernandez. che gioca da centrale. Ma il suo ruolo è esterno sinistro e lo dimostra, discesa clamorosa sulla sinistra, azione magistrale, palla per Leao che calcia e porta in vantaggio il Milan. Ma la risposta dell’Atalanta è veemente, grande azione dei bergamaschi, palla per Koopmeiners, che insacca per il pareggio immediato dopo pochi secondi.

Gara che si esalta nel finale quindi, dopo 45 minuti di noia.

Foto: twitter Atalanta