Tutto facile per l’Inter nel primo tempo del Bentegodi: 3-0 al Verona. Apre l’autorete di Gaich, poi Calhanoglu e Dzeko

Tutto facile per l’Inter in questa prima frazione di gioco al Bentegodi contro l’Hellas Verona: 3-0. Partono forte gli uomini di Simone Inzaghi, ma la rete del vantaggio arriva al 31′ grazie all’autorete di Gaich sul cross teso di Dimarco. Un gol che apre le danze per i nerazzurri che calano un uno-due micidiale – tra il 36′ e il 37′ – con con la rete dalla distanza di Calhanoglu e il piazzato di Dzeko a tu per tu con Montipò. Termina così 3-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Inter