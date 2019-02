Tutto facile per la Juve: Dybala, Bonucci e CR7 calano il tris al Frosinone

Tutto facile per la Juve nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A. I bianconeri di Max Allegri liquidano in scioltezza la pratica Frosinone con un sonoro 3-0: apre le danze il gran gol al 6′ di Paulo Dybala, che batte Sportiello con un potente mancino dalla distanza. Al 17′ arriva il raddoppio, siglato da Leonardo Bonucci con un tap-in sotto porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi, al 63′, ci pensa il solito Cristiano Ronaldo, ben servito da Mandzukic, a calare il tris bianconero e chiudere definitivamente la contesa. La Juve vola così sempre più in vetta alla classifica salendo a quota 66 punti; il Frosinone resta fermo a 16.

Classifica: Juventus 66; Napoli 52; Inter 43; Milan 39; Atalanta, Lazio, Roma 38; Torino 34; Sampdoria 33; Fiorentina 32; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 25; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Empoli; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Juventus