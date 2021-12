Tutto facile per il Milan: 2-0 all’intervallo sulla Salernitana con Kessie e Saelemaekers

Il Milan è in vantaggio 2-0 a fine primo tempo contro la Salernitana a San Siro.

Tutto facile fino ad ora per i rossoneri, che hanno approcciato alla grande la partita portandosi in vantaggio dopo 5′ con Kessie. Al 9′, Pellegri è costretto ad uscire per un problema muscolare, al suo posto entra Krunic.

Al 18′, arriva il raddoppio di Saelemaekers, che sfrutta una bella giocata di Diez per poi segnare con un bel sinistro a giro.

Il Milan si porta momentaneamente al comando solitario, a quota 38, in attesa delle risposte di Napoli e Inter in serata.

Foto: Twitter Milan