Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, Ernesto Torregrossa ha firmato il prolungamento del proprio contratto con il Brescia fino al 2022. Questo il comunicato societario: “Brescia Calcio annuncia di aver rinnovato in data odierna il contratto di Ernesto Torregrossa . Il calciatore si lega al Club fino al 2022“.

https://twitter.com/BresciaOfficial/status/1182976079750946816

Foto: twitter Brescia