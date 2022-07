Come anticipato il 24 giugno, Tiago Casasola è un nuovo giocatore del Perugia. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo al club umbro. Dopo aver conquistato la promozione in Serie A con la Cremonese, il giocatore classe ’95 riparte dalla Serie B. Nelle ultime stagioni ha giocato in prestito al Cosenza, Salernitana, Frosinone e, appunto, Cremonese.

Foto: Twitter Salernitana