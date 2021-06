Tutto confermato: Tesser nuovo allenatore del Modena. Biennale con opzione

Ecco il comunicato del Modena che conferma quanto anticipato, ovvero che Attilio Tesser sarebbe stato il nuovo allenatore dei gialloblù:

“In data odierna, il Modena F.C. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della squadra gialloblù ad Attilio Tesser, l’allenatore ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno: “Sono molto contento – sottolinea il direttore sportivo Davide Vaira – per l’accordo raggiunto con un uomo, aspetto che viene prima dell’essere allenatore, come Attilio. Le sue caratteristiche umane rispecchiano le basi e le idee dell’attuale proprietà gialloblù”.

Il nuovo allenatore verrà presentato alla stampa insieme al direttore sportivo Davide Vaira giovedì 24 giugno (ore 11) allo stadio Braglia”.

Foto: Facebook Modena