Tutto confermato: Sulemana è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche con l’Atalanta



Un paio di settimane fa vi avevamo iniziato a raccontare del forte interesse dell’Atalanta per Ibrahim Sulemana, centrocampista classe 2003 di proprietà del Cagliari. Nella giornata di ieri, come vi avevamo già anticipato, la trattativa si è risolta positivamente e, questa mattina, il giocatore è arrivato presso la Casa di Cura ‘La Madonnina’ di Milano, per svolgere le visite mediche di rito, prima di apporre la sua firma sul contratto con cui si legherà al club bergamasco.