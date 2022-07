Confermata l’esclusiva del 19 luglio, Salvatore Elia è un nuovo calciatore del Palermo. L’esterno offensivo arriva in prestito dall’Atalanta dopo l’esperienza in prestito della passata stagione a Benevento. L’ufficialità del suo passaggio in rosanero è arrivata direttamente dal sito della Lega B.

Foto: sito Palermo