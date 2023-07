Tutto confermato: Ranocchia all’Empoli

Come anticipato in esclusiva, ora è anche ufficiale. Filippo Ranocchia è un nuovo giocatore dell’Empoli. Arriva a titolo di prestito dalla Juventus con diritto di riscatto in favore del club toscano.

Questa la nota del club: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore dell’Empoli e controriscatto per la società bianconera, delle prestazioni sportive del calciatore Filippo Ranocchia.

Filippo Ranocchia è un centrocampista italiano nato a Perugia il 14 maggio 2001. Muove i primi passi nella Scuola Calcio Monte Malbe, prosegue nel settore giovanile del Perugia fino alla Primavera. A gennaio 2019 Ranocchia viene acquistato dalla Juventus che lo lascia in prestito agli umbri. Proprio in questo campionato, Filippo fa il suo esordio in prima squadra, in Serie B, nel successo per 3-1 sul Livorno; in chiusura di stagione anche una porzione di gara nel playoff contro l’Hellas Verona. A settembre il rientro in bianconero, dove Filippo gioca 14 partite nel campionato Primavera, 6 in Youth League e fa l’esordio con la Juventus Next Gen nella sconfitta per 3-2 con la Pro Patria. La stagione 2020/21 è quella della titolarità in Next Gen e della prima rete da professionista, a ottobre contro la Giana Erminio. Bilancio complessivo di 29 presenze in campionato, di cui 26 dall’inizio, e tre gol; due presenze e un gol nei playoff. Ad agosto 2021 il passaggio in prestito al Vicenza in Serie B: 32 volte in campo, una rete e tre assist. Un rendimento che lo porta, sempre con la formula del prestito, a giocarsi le sue chances in Serie A con la maglia del Monza. L’esordio arriva nella sfida con il Torino del 14 agosto mentre nella gara contro il Milan a San Siro dell’ottobre 2022, Ranocchia segna la sua prima rete in Serie A. In tutto saranno 14 le gare con i brianzoli. Filippo conta cinque presenze con la Nazionale Under 21″.

Foto: twitter Empoli