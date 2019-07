Tutto confermato: Paolucci ufficiale alla Reggina. Contratto fino al 2022

Paolucci-Reggina, tutto confermato. Due giorni fa vi avevamo raccontato in esclusiva del sì del centrocampista classe 1996 al club amaranto, ora è arrivata anche l’ufficialità da parte degli amaranto. Questo il comunicato: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Lorenzo Paolucci. Il giocatore si trasferisce a Reggio Calabria a titolo definitivo fino al giugno 2022. Il centrocampista classe 1996 nasce a Pescara l’1 ottobre. Muove i primi passi nella squadra biancazzurra, esordendo in Serie B nella stagione 2014-15. Nell’estate 2015 si trasferisce a Teramo (Serie C), dove colleziona ventisette presenze e 2 reti. L’annata successiva è quella del passaggio al Taranto, nel girone C. Paolucci si distingue per una buona personalità ed inserimenti con i tempi giusti. A Teramo gioca per altri sei mesi, prima di approdare al Monopoli. La stagione scorsa lo consacra tra i prospetti migliori dell’intero girone. Disputa complessivamente trentaquattro gare, andando a segno per cinque volte e sfornando tre assist. Per lui, oggi, si spalancano le porte della Reggina”.

Foto Sito Ufficiale Reggina