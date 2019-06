Tutto confermato: Oddo vince la volata su Grosso a Perugia

Fabio Grosso è stato a lungo in pole per la panchina del Perugia. Ma come anticipato la settimana scorsa da Sportitalia, Massimo Oddo aveva già sorpassato guadagnando una posizione di priorità per il ruolo di allenatore del club umbro. Adesso siamo in dirittura, accordi raggiunti per un contratto biennale, ultimi passaggi formali e poi Oddo verrà annunciato come nuovo tecnico del Perugia.

