Tutto confermato: Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore dell’Atalanta

La sorpresa del 9 giugno non è più tale. Ora è finalmente ufficiale, Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore dell’Atalanta. La Dea ha sempre mantenuto la pole, la Fiorentina ci ha provato anche due sere fa, ma senza sorpassare. Un acquisto importante per Gasperini, operazione con obbligo di riscatto a un determinato numero di presenze da oltre 20 milioni. Questo il comunicato dell’Atalanta: “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Galatasaray SK – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazione sportive del calciatore Nicolò Zaniolo, che a 25 anni appena compiuti ha già collezionato in carriera 94 presenze in Serie A (13 gol e 10 assist), 25 in Premier League (2 gol), 10 in Süper Lig (5 gol), 8 in Champions League (2 gol), 10 in Europa League (3 gol e 4 assist) e 22 in Conference League (7 gol e 3 assist), score al quale aggiungere le 2 reti messe a segno con la Nazionale Maggiore nelle 19 partite sinora disputate in maglia azzurra”