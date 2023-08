Tutto confermato: Mina nuovo difensore della Fiorentina

Come anticipato giorni fa è arrivato l’annuncio ufficiale della Fiorentina che ha ingaggiato l’esperto difensore colombiano Yerry Mina.

Questo l’annuncio dei Viola: “La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Yerry Fernando Mina González. Mina, nato a Guachené (Colombia) il 23 settembre del 1994, ha vestito, in Europa, le maglie di Barcellona ed Everton, Club con il quale ha disputato 86 partite in Premier League segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale colombiana in 40 occasioni”.

Foto: twitter Fiorentina