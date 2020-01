La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’US Catanzaro 1929 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Mattia Maita (Messina, 29 luglio 1994). Il duttile centrocampista classe ’94 è a disposizione di mister Vivarini per svolgere la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni. Tutto confermato: la nostra esclusiva va puntualmente in porto.