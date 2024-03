Tutto confermato: Javorcic rescinde con il Venezia, la Lazio lo aspetta

Tutto confermato: Ivan Javorcic non è più un tesserato del Venezia. Dopo l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio, Javorcic è pronto a seguire nella Capitale il nuovo tecnico biancoceleste come vice allenatore. Di seguito la nota del club lagunare: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Ivan Javorcic. Giunto in laguna nell’estate del 2022, Javorcic si è seduto sulla panchina della Prima Squadra in 12 occasioni ottenendo 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Il club desidera ringraziare il tecnico per la serietà e la professionalità dimostrate”.

Foto; Twitter Venezia