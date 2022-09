Tutto confermato: Hernani è un nuovo calciatore della Reggina

Hernani è un nuovo calciatore della Reggina. La grande sorpresa del 16 agosto si è materializzata ed è stata ufficializzata in questi minuti. L’ufficialità è arrivata direttamente dai canali social del club granata che lo ha così presentato: “Ogni giorno c’è un motivo in più per venire al Granillo. Benvenuto a Hernani, sabato ti faremo sentire l’abbraccio di una città intera“.

Foto: Instagram Reggina