Tutto confermato: Gondo alla Reggiana

Come anticipato in esclusiva diverse ore fa, Gondo è un nuovo attaccante della Reggiana, che è riuscita ad anticipare la concorrenza per il calciatore. Questo il comunicato del club granata: “AC Reggiana annuncia l’ingaggio del calciatore Diomandè Yann Cedric Gondo, che arriva in trasferimento a titolo temporaneo dall’ US Cremonese, con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento del mantenimento della categoria“.

Foto: Instagram salernitana