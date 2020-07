Tutto confermato: Glik al Benevento, sono in corso le visite mediche a Villa Stuart

L’ufficialità di Kamil Glik al Benevento potrebbe arrivare nelle prossime ore. E’ il primo rinforzo dei sanniti per la Serie A. Un corteggiamento iniziato nelle scorse settimane, dopo la festa promozione della società sannita per il grande ritorno nella massima serie italiana. Si tratta di una nuova esperienza in Italia per il difensore polacco classe 1988, che aveva vestito la maglia di Palermo, Bari e soprattutto del Torino per 5 lunghe ed intense stagioni. Il salto al Monaco nell’estate del 2016. In Costa azzurra Glik ha disputato quattro stagioni. Adesso una nuova ed interessante avventura. Al Benevento con Pippo Inzaghi che non vede l’ora di abbracciarlo.

Foto: Camil Glik Uefa.com