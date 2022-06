Tutto confermato: Frabotta è a Lecce per le visite mediche

Gianluca Frabotta ripartirà dal Lecce. Come avevamo anticipato, l’esterno sinistro è in Salento, dove ha da poco iniziato le visite mediche presso il Centro BioLab. Il giocatore, di proprietà della Juventus, si trasferisce in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Gianluca #Frabotta ha appena iniziato le visite mediche presso il Centro BioLab #avantilecce pic.twitter.com/v5PbG7Tek2 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 25, 2022

Foto: Twitter Lecce