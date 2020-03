Tutto confermato: esonerato Breda, Filippini nuovo allenatore del Livorno. Il comunicato

Confermata la nostra esclusiva delle 18,09, il derby di Pisa è stato davvero fatale a Roberto Breda. Un’altra panchina che salta dopo quelle di Maran a Cagliari (per Zenga) e Rastelli a Cremona (per Bisoli). Il Livorno ha optato per la soluzione interna che vi avevamo segnalato, con Antonio Filippini chiamato al timone. Di seguito il comunicato ufficiale del Livorno sul proprio profilo Twitter.

🔴 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗶 è il nuovo allenatore del Livorno Calcio 👉 https://t.co/bXbGOIaQdC pic.twitter.com/yxknAuWECQ — AS Livorno Calcio (@LivornoCalcio) March 8, 2020