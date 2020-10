Tutto confermato: El Shaarawy torna alla Roma. Ecco i suoi numeri in giallorosso

Di nuovo alla Roma, Stephan El Shaarawy, dopo un’assenza durata poco più di un anno. L’anticipazione è stata lanciata oggi, alle 14.48, da Gianluigi Longari per Sportitalia. Il Faraone arriverà in prestito dallo Shangai Shenhua.

Un ritorno in maglia giallorossa, che El Shaarawy ha già indossato. Arrivato dal Milan a gennaio del 2016, dopo un’esperienza in prestito al Monaco, il Faraone ha giocato con la Roma per tre anni e mezzo, durante i quali, tra tutte le competizioni, è sceso in campo in 139 occasioni, segnano 40 gol. Il primo all’esordio del 30 gennaio, nel 3-1 contro il Frosinone.

Ora il bis nella Capitale, con la speranza che il tabellino possa arricchirsi ulteriormente.

Foto: Twitter Roma