Tutto confermato: Dossena è il nuovo tecnico del Renate

Andrea Dossena è il nuovo tecnico del Renate. Il club nerazzurro conferma la nostra esclusiva del 9 giugno con un comunicato: “A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver affidato ad Andrea Dossena l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Nato a Lodi l’11 settembre 1981, vanta una prestigiosa carriera da calciatore, con quasi 350 gare collezionate – tra le altre – con le maglie di Verona, Udinese, Liverpool e Napoli (con cui vince una Coppa Italia), oltre a dieci presenze con la Nazionale A. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, nel 2019 inizia il percorso da allenatore in Serie D con il Crema, sulla cui panchina siede per due stagioni. Nel campionato 2021/2022 ha guidato il Ravenna, protagonista di un eccellente campionato (2° posto con 83 punti e 85 gol segnati) chiuso soltanto alle spalle del Rimini, promosso in Lega Pro. Il nuovo mister, affiancato da Samuele Olivi in qualità di collaboratore tecnico, ha siglato un contratto annuale con scadenza il 30 giugno 2023. A lui va il caloroso benvenuto da parte di tutti i componenti del Club, oltre ad un sentito in bocca al lupo per questa esperienza in nerazzurro.”

Foto: Sito ufficiale Renate