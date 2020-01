Tutto confermato (da ieri): Dabo alla Spal libera Kurtic per il Parma

Ieri vi avevamo raccontato che l’imminente cessione di Dabo alla Spal avrebbe comportato in automatico il trasferimento di Kurtic al Parma. La Spal non avrebbe potuto trattenere il centrocampista anche per motivi contrattuali, il tempo di perfezionare l’arrivo di Dabo (nelle ultimissime ore) in modo da liberare Kurtic, destinazione Parma. Né Toro né Genoa: il club emiliano è al traguardo.

Foto: Instagram personale