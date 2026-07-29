TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Tutto confermato: Comuzzo è un nuovo giocatore del Torino

29/07/2026 | 17:00:23

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Come anticipato il 26 luglio, il Torino stava preparando lo scatto finale per accaparrarsi Pietro Comuzzo dalla Fiorentina. Nelle ultime ore c’è stata la definizione dell’accordo e adesso è anche arrivata l’ufficialità.

Ecco il comunicato del Toro: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo.

Comuzzo è nato a San Daniele del Friuli il 20 febbraio 2005. Dopo aver mosso i primi passi nei settori giovanili di Udinese e Pordenone, nel 2018 è entrato a far parte del vivaio della Fiorentina, dove ha completato tutta la trafila fino alla Prima Squadra. Con la formazione Primavera ha conquistato la Supercoppa nel 2022-‘23 e poi la Coppa Italia di categoria in quella successiva. L’esordio in Serie A è arrivato nella stagione 2023-‘24, a 18 anni, l’8 ottobre 2023, nella vittoriosa trasferta allo stadio Diego Maradona contro il Napoli. E pochi giorni dopo, il 26 ottobre, è giunto anche il debutto europeo nella partita contro il Cukaricki in Conference League. Da quel momento il difensore friulano si è ritagliato uno spazio sempre più importante nella formazione viola, collezionando complessivamente 91 presenze e 2 reti tra campionato, Coppa Italia e UEFA Conference League.

Nel corso della sua carriera ha indossato con continuità la maglia delle selezioni giovanili azzurre, collezionando anche due presenze nella Nazionale maggiore in occasione delle amichevoli disputate a giugno contro Lussemburgo e Grecia.

Tutto il Torino Football Club accoglie Pietro Comuzzo con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”

Foto: Sito Torino