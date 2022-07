Tutto confermato: Cicirelli in prestito dalla Lazio alla Reggina

La Reggina si assicura un altro colpo in attacco. Come vi abbiamo anticipato, per la formazione di Pippo Inzaghi ecco l’arrivo di Emanuele Cicirelli dalla Lazio in prestito fino al prossimo anno l’annuncio è arrivato tramite il sito della società biancoceleste che comunica l’accordo raggiunto fino a giugno 2023.

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/23, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cicerelli Emanuele a favore della Reggina 1914 srl, partecipante al campionato di Serie B”.

Foto: Sito Reggina