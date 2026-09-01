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Tutto confermato: Belghali è un nuovo giocatore del Torino

01/09/2026 | 10:18:08

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Era il 28 luglio quando vi avevamo raccontato di un sondaggio del Torino per Rafik Belghali, esterno destro algerino. La trattativa tra il Verona e il club granata è proceduta spedita, fino al raggiungimento dell’accordo definitivo. Ora è ufficiale.

Il comunicato del Torino: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Belghali.

Belghali è nato a Lovanio, in Belgio, il 7 giugno 2002. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Sint-Truiden, PSV, Lierse SK, Zulte Waregem e Lommel, nel 2021 esordisce con la prima squadra del Lommel SK. Con il Lommel disputa complessivamente 48 partite tra Challenger Pro League (seconda serie) e Coppa del Belgio, realizzando 7 reti e fornendo 3 assist. Nell’estate del 2023 si trasferisce al Malines, con cui colleziona complessivamente 50 presenze tra massimo campionato belga, playoff e Coppa del Belgio, realizzando 3 reti e fornendo 3 assist. Nella stagione 2025-’26 approda all’Hellas Verona, con cui esordisce in Serie A il 25 agosto 2025 nella gara esterna contro l’Udinese. In totale con gli scaligeri disputa 26 partite, realizzando 2 reti.
Per Belghali anche 17 presenze e 2 reti con la Nazionale algerina, con cui ha partecipato ai Mondiali 2026, prendendo parte a tutte e quattro le gare della propria Nazionale e segnando anche un gol contro l’Austria.

Tutto il Torino Football Club accoglie Rafik Belghali con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”

Foto: Sito Torino