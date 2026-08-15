Esclusiva: Belghali, il Venezia c’è sempre. Ma con altri due club di A

15/08/2026 | 23:55:48

Rafik Belghali resta un uomo mercato e lascerà il Verona anche se non è salito (certo non per colpa sua) su alcuni autobus importanti. La Roma ha fatto altre scelte, come il Napoli che lo aveva sondato, adesso ci sono altri tre club alla finestra. Il 28 luglio scorso vi avevamo parlato del Venezia e confermiamo, ma ci sono stati sondaggi di Sassuolo e Torino. La valutazione è scesa, adesso basterebbero 7-8 milioni più bonus. Ci ha pensato anche l’Olympique Marsiglia con un’offerta al momento più bassa.

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