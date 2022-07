Tutto confermato: Bayeye è un nuovo giocatore del Torino

Come anticipato il 2 luglio, Brian Bayeye è un nuovo giocatore del Torino. L’esterno francese si trasferisce a titolo definitivo dal Catanzaro alla corte di Ivan Juric. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato sul sito ufficiale granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Unione Sportiva Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brian Bayeye. Bayeye è nato a Pontault-Combault, in Francia, il 30 giugno 2000. Cresciuto calcisticamente nel Troyes, il calciatore di origini congolesi è arrivato in Italia nel 2019, tesserato dal Catanzaro. Dopo il prestito al Carpi, nel 2020, con i giallorossi calabresi l’esterno nella scorsa stagione si è distinto con trenta presenze e sette assist“.

Foto: Instagram Torino