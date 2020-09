Due nostre esclusive vanno in porto. Milan Badelj e Filippo Melegoni sono ufficialmente due centrocampisti del Genoa, sia nell’uno che nell’altro caso si è trattato di nostre esclusive. Depositato il contratto in Lega per entrambi i calciatori: Melegoni arriva in prestito dall’Atalanta, mentre per Badelj contratto fino al 2023.