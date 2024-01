Tutto confermato: Andres Tello al Catania, è ufficiale

Come anticipato oltre venti giorni fa, Andres Tello è il nuovo rinforzo per il centrocampo del Catania. Il centrocampista classe 1996 arriva a titolo definitivo dal benevento. Il comunicato del club siciliano: “Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrés Felipe Tello Muñoz, nato a Medellín, in Colombia, il 6 settembre 1996. Il ventisettenne sudamericano ha indossato anche la maglia del Bari in Serie B, categoria in cui ha disputato complessivamente 173 partite guadagnando l’accesso ai playoff nel 2018, nel 2019 e nel 2022, annata caratterizzata dal miglior rendimento personale in termini di reti realizzate nell’arco di un torneo: 7. Il neo-rossazzurro si lega contrattualmente al Catania fino al 30 giugno 2026″.

Foto: sito ufficiale Catania