Tutto confermato: Amrabat alla Fiorentina (da luglio), ora è anche ufficiale

Lo avevano mandato al Napoli 20 giorni fa. Poi la stessa fonte aveva considerato complicata la trattativa per Sofyan Ambrabat dal Verona alla Fiorentina. Invece, il centrocampista classe 1996 ora da luglio sarà un nuovo giocatore della Viola. Nelle ultime 72 ore vi abbiamo raccontato come la Fiorentina fosse uscita allo scoperto per il centrocampista marocchino, un’operazione importante per il club di Commisso, chiaramente per l’estate dato che lo stesso Amrabat non può vestire altre maglie in questa stagione. Ci eravamo permessi di tenerlo in orbita viola, come priorità, raccontandovi come Commisso e i suoi uomini mercato avrebbero voluto lasciare Milano il 31 gennaio (oggi) con il contratto di Amrabat in tasca (operazione valida da luglio). Nella notte la chiusura per un affare da 18 milioni più 2 di bonus: Amrabat è viola, ora c’è anche l’ufficialità con il contratto depositato in sede.

Foto: Instagram personale Amrabat