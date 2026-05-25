Tutto confermato: Agostinelli nuovo allenatore del Mgarr United

25/05/2026 | 16:15:08

Andrea Agostinelli sarà il nuovo allenatore del Mgarr United, confermata la nostra esclusiva di ieri. C’erano tutti gli accordi, al punto che in mattinata c’è stata la presentazione ufficiale. Il club di Malta, molto ambizioso, si affida un allenatore esperto per provare la scalata dalla Serie B. E Agostinelli ha subito accettato un programma competitivo, ha firmato un contratto per una stagione e sarà subito operativo per il Mgarr United.

