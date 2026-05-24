L’indiscrezione: Agostinelli riparte da Malta, accordo con il Mgarr United

24/05/2026 | 11:15:37

Nuova esperienza per Andrea Agostinelli reduce da una brillante salvezza in Svizzera con il Paradiso. L’allenatore sta per tornare a Malta, ha ormai raggiunto l’accordo con il Mgarr United del vice-presidente Mark Schembri, club ambizioso che vuole tentare la scalata dalla Serie B e si è affidato a un tecnico esperto. Ci sono le intese che nelle prossime ore verranno perfezionate, per Agostinelli l’opportunità di ripetere la grande impresa fatta in passato con il Flamurtari.

Foto: sito Paradiso