Tutti pazzi per Joao Felix: “Sogno una big. CR7? Un esempio. La clausola da 120 milioni…”

Joao Felix, talento classe 1999 del Benfica, è uno dei nomi evidenziati sul taccuino delle big, Juve compresa. Lo stesso centrocampista offensivo portoghese ha rilasciato la seguente intervista ai microfoni di Marca: “Pressione? No, piuttosto sento la responsabilità di essere visto come un esempio. Nazionale? Sì, mi piacerebbe molto giocare in coppia con Cristiano Ronaldo. Non lo conosco personalmente, ma è un grandissimo lavoratore, un esempio per tutti. Tutti conoscono la sua storia, è stato uno dei migliori al mondo per molti anni e continuerà ad esserlo per molto tempo. Il Real Madrid sente molto la sua mancanza. Futuro? Ora penso solo al Benfica. Cosa penso quando mi dicono che grandi club come Real, Barcellona, United, Juve e Chelsea mi seguono? Il mio sogno è sempre quello di giocare nelle grandi squadre e nei grandi tornei, ma adesso sono qui e sono felice al Benfica. Clausola di 120 milioni? Non capisco il mercato e i relativi valori, queste sono questioni che riguardano agenti e presidenti”.

Foto: Twitter ufficiale Benfica