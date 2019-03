AS: la Juve disposta a pagare la clausola di 120 milioni per Joao Felix

Tutti pazzi per Joao Felix, enfant prodige di proprietà del Benfica autore di 11 gol e 6 assist fin qui in stagione. Sono tanti i top club sulle tracce del trequartista classe ’99: dal Barcellona al Real Madrid, passando per il Psg, il Bayern Monaco e le big inglese. Occhio, però, perché il gioiello portoghese ha stregato anche la Juve: secondo quanto rivela AS, la società bianconera sarebbe addirittura disposta a pagare i 120 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del contratto di Joao Felix. Una scelta che la Juve avrebbe già comunicato ai vertici del Benfica nel recente incontro andato in scena a Torino, alla presenza di Fabio Paratici, Jorge Mendes (agente del giocatore) e Luis Felipe Vieira, presidente dei lusitani. La concorrenza è avvisata…

Foto: Twitter ufficiale Benfica