Tutti i retroscena dell’incontro tra Italiano e il Napoli

26/05/2026 | 17:48:38

Vincenzo Italiano e il suo entourage hanno incontrato il Napoli, a conferma di quanto vi avevamo raccontato stamattina in esclusiva. Importante ribadire che all’incontro era presente l’allenatore, passaggio da non trascurare. Nel corso del summit romano con De Laurentiis e il direttore sportivo Manna il club ha ribadito il gradimento assoluto, da ieri vi avevamo anticipato come l’attuale tecnico del Bologna (scadenza di contratto 2027) fosse la prima scelta. Italiano aveva avvertito il suo club e aveva già comunicato il desiderio di fare una nuova esperienza, con la gratitudine per un percorso ricco di soddisfazioni. Adesso Italiano avrà un summit con il Bologna entro 48 ore e prevedibilmente nella giornata di giovedì, chiederà di essere liberato per esaudire il suo sogno. Il Napoli dovrà portare un minimo di pazienza. Italiano è la prima scelta da ieri, le altre opzioni (a partire da Allegri) vanno comunque tenute per precauzione, aspettando i tempi tecnici della possibile-probabile fine del rapporto tra il Bologna e il suo attuale allenatore.

Foto: Instagram Bologna