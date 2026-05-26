Esclusiva: Italiano-Napoli, l’allenatore è a Roma. E il Bologna…

26/05/2026 | 11:15:17

Vincenzo Italiano è un nome forte per la panchina del Napoli. E confermiamo la gerarchia svelata ieri: l’allenatore del Bologna è in cima alla lista del club azzurro, Allegri che insegue, Iraola mai considerato e valutato dal Milan. Andiamo oltre: Italiano è segnalato a Roma in un albergo zona Ponte Milvio, accompagnato dai suoi agenti. Ulteriore conferma che c’è aria di vertice e che poi verranno tirate le somme. Fino a quel momento Allegri andrà tenuto in considerazione, è giusto ribadirlo, ma le gerarchie per il momento sono quelle di ieri. E il Bologna sa di poter perdere il suo attuale allenatore.

foto x bologna