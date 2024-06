Tutti i record battuti a Euro 2024

La fase a gironi dell’Europeo è andata in cantina, in attesa degli imminenti ottavi di finale della competizione è possibile fornire un quadro decisamente interessante sui record battuti in questa edizione. Bisogna sottolineare che quelli da battere erano e restano ancora molti, tuttavia diversi sono stati già battuti dopo le prime tre giornate, andiamoli a vedere. In primis è stato superato quello del giocatore più giovane di sempre a partecipare ad un Europeo, essendo adesso l’enfant prodige Lamine Yamal con i suoi 16 anni e 338 giorni. Il fenomeno del Barcellona ha sorpassato il precedente che apparteneva al polacco Kacper Kozłowski, che aveva 17 anni e 246 giorni. Non solo il calciatore però, anche l’allenatore più giovane di sempre è cambiato: infatti l’ex allenatore di Lipsia e Bayern, Julian Nagelsmann, ha stabilito un record personale diventando l’uomo più giovane a guidare una nazione in questo torneo all’età di 36 anni e 327 giorni, battendo l’ex allenatore della Slovenia Srečko Katanec di soli sei giorni. In questa edizione è caduto anche il record di Giuseppe Bergomi, il quale fino a questa edizione era stato il capitano più giovane di sempre ad un Europeo (24 anni 171 giorni). Infatti nel match contro la Svizzera Dominik Szoboszlai ha capitanato la sua Ungheria all’età di 23 anni e 243 giorni. Quest’altro che stiamo per citare ve lo avevamo ricordato nei giorni scorsi: Modrić ha battuto il record dell’ex attaccante austriaco Ivica Vastić diventando il marcatore più anziano di sempre in un Europeo all’età di 38 anni e 289 giorni. Dall’altro lato vi sono anche i record dei giocatori più longevi ed entrambi appartengono adesso a due portoghesi: Pepe e Cristiano Ronaldo. Il primo è diventato il calciatore più anziano a partecipare ad un Europeo ( 41 anni e 117 giorni), il secondo è il calciatore con più partecipazioni (6). Anche il record del gol più veloce è stato riscritto, ed è stato proprio contro l’Italia: il pallone è stato infilato in rete da Bajrami dopo 23 secondi nella prima partita, battendo cosi il record precedente che apparteneva al russo Dmitri Kirichenko, il quale aveva portato la sua squadra in vantaggio contro la Grecia nel 2004 dopo 1 minuto e 7 secondi.

Foto: instagram Euro 2024