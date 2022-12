Tutti i calciatori sono rientrati dal Mondiale tranne Di Maria, Paredes e Messi. Sui social le foto di una festa a Rosario

Vacanze mondiali finite per tutti, con i campionati che sono ormai ripartiti, solo la Serie A è ancora ferma, ma il 4 gennaio è vicino. Tutti i calciatori reduci dal Mondiale sono tornati nei rispettivi club, a parte Messi, Di Maria e Paredes. La stella del PSG ha organizzato venerdì una grande festa a Rosario, sua città natale, per festeggiare il trionfo nel Mondiale in Qatar. Con lui solo i due amici juventini, mentre il resto dei calciatori argentini è già tornato nei propri club. Foto e video hanno fatto il giro dei social, scatenando la reazione dei tifosi della Juventus infuriati per il fatto che Di Maria e Paredes non sono ancora rientrati a Torino a pochi giorni dalla ripresa del campionato contro la Cremonese. I due giocatori torneranno in Italia soltanto il 2 gennaio, dato che Allegri ha concesso loro qualche giorno di relax in più per smaltire i festeggiamenti.

Lo stesso Messi tornerà al PSG il 3 gennaio.

Foto: Instagram Di Maria