Tutte le stelle in scadenza di contratto nel 2025

Il 2025, per il calciomercato sarà un anno importantissimo, date le innumerevoli stelle mondiali che potrebbero liberarsi a zero dalle loro rispettive compagini. Per i dirigenti europei (e non solo), sarà quindi importantissimo iniziare a muoversi già nei prossimi mesi, e costruire delle tattiche progettuali per anticipare la concorrenza. Che sia dedicare un budget cospicuo per l’ingaggio di questi profili, o tentare l’acquisto a prezzi relativamente irrisori già nella sessione di mercato invernale, le strategie dei direttori sportivi sono già in divenire, e ci si potrà attendere grandi colpi di scena. Gli occhi dell’intera Europa sono già puntati sulle dinamiche interne al Manchester City, che nel caso di una stangata importante dal punto di vista giudiziario, dovrà fare quasi sicuramente a meno del fuoriclasse Kevin De Bruyne, che dal primo luglio 2025 potrebbe essere senza contratto. A porre dei punti interrogativi nelle ultime settimane sono state anche le dichiarazioni di Salah, che ha mosso delle nubi sul suo futuro in maglia Liverpool, attirando l’attenzione di grandi club europei. I Reds dovranno monitorare anche la situazione di Trent Alexander-Arnold e di Virgil van Dijk, anche loro con un contratto in scadenza tra meno di un anno e con probabilità di rinnovo per nulla scontate. Anche il Bayern Monaco dovrà fare i conti con importanti pilastri in scadenza di contratto: il capitano Joshua Kimmich, Alphonso Davies e Sané. Obbligatorio citare anche le stelle mondiali Ronaldo, Messi, Neymar e Luka Modric, forse non più adatti ad esperienze in grandi club per mere questioni anagrafiche, ma che potrebbero comunque dar colore alle trattative della prossima estate (sempre se non seguiranno le orme di Toni Kroos). Interessante seguire la situazione contrattuale di altri grandi profili internazionali, come Heung-min Son, istituzione del Tottenham, Jonathan Tah, rimasto alla corte di Alonso; Thomas Partey dell’Arsenal, o Calvert-Lewin, tutti in scadenza di contratto al termine della stagione. Ma ad offrire spiragli interessanti c’è anche la Serie A, con la situazione del nerazzurro Dumfries, da settimane però vicino al rinnovo con l’Inter, e quella di Paulo Dybala, ad un passo dall’addio verso lidi esotici nelle ultime ore di mercato.

Foto: Instagram Liverpool