Tutte le squadre ancora imbattute in Europa

Dopo poco più di un mese dall’inizio dei campionati europei, è possibile iniziare a stilare le prime considerazioni ed idee sul livello complessivo dei campionati e su cosa aspettarci dalla stagione. Tante le sorprese e le riconferme, come tante sono anche le squadre ancora imbattute dal fischio di inizio della stagione. Qui di seguito la lista delle compagini con zero sconfitte delle maggiori leghe europee.

Per quanto riguarda la Ligue 1, le prime 3 della classe (PSG, Marsiglia e Monaco) sono ancora a quota zero sconfitte, e tutte e tre sono appollaiate in testa alla classifica a quota 13 punti. A soli 4 punti di distanza il Lens di Will Still, che ha raccolto 9 punti grazie a 2 vittorie e 3 pareggi.

La situazione in Bundesliga è ugualmente stimolante, con il Bayern Monaco primo in classifica con 4 vittorie. Il Bayer Leverkusen, a differenza dello scorso anno, ha rimediato una sconfitta stagionale, non rientra quindi nella classifica. Lo fa invece il RB Lipsia, a quota 8 punti con due vittorie e due pareggi.

La Liga spagnola recita invece un verdetto prevedibile. Le compagini ancora imbattute sono infatti le tre rivali di sempre: Barcellona, Real Madrid e Atletico. Ma vi è una particolarità, perché il Bilbao (nonostante le due sconfitte) divide il trittico sopracitato, piazzandosi terza in classifica, con l’Atletico quarto ad un punto di distanza.

In Premier League le squadre ancora imbattute sono quattro. Al primo e al quarto posto troviamo Manchester City e Arsenal, che anche quest’anno si contenderanno il titolo. Le altre due sono Brighton e Nottingham Forest, rispettivamente al settimo e all’ottavo posto.

Ma il campionato che quest’anno (almeno per ora) stupisce maggiormente è proprio la Serie A, che vede al primo posto un Torino ancora imbattuto con 3 vittorie e due pareggi. Le altre due squadre a vantare l’imbattibilità sono la Juve, stanziata a quota 9 punti e che proviene da una serie di 0 a 0, e l’inaspettato Empoli, a pari punti proprio con i bianconeri.

Foto: Instagram Juve