Tutino saluta Cosenza: “Ho ricevuto più di ciò che ho dato, siete stati una famiglia. Tutto ciò resterà per sempre”

Dopo l’ufficialità arrivata ieri del suo passaggio alla Sampdoria, Gennaro Tutino ha voluto salutare la piazza di Cosenza, con un post sul proprio account Instagram.

Queste le parole dell’attaccante: “Quello che Cosenza è stato per me e la mia famiglia.

Quello che Cosenza è per me e la mia famiglia.

Quello che Cosenza, per sempre, sarà per me e la mia famiglia.

Dal profondo del cuore, grazie per questo nostro indimenticabile viaggio: Vita, oltre che Calcio.

Tanti amici e persone che oramai fanno parte della mia vita.

Gol, record, corse sfrenate, vittorie, gioie e dolori.

Emozioni che porteremo, ovunque, con noi.

Ho dato tutto me stesso, con orgoglio e amore.

E ho ricevuto di più.

Tutto questo resterà per sempre. Gennaro”.

Foto: Instagram Tutino