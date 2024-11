Tutino gela il Barbera, la riprende Di Francesco: il Palermo domina i blucerchiati, ma non basta (1-1)

Palermo-Sampdoria, sfida valida per la 14a giornata del campionato di Serie B, termina 1-1.

Un primo tempo per buona parte tratteggiato da tinte rosa, ma a sbloccare la gara è inaspettatamente il blucerchiato Tutino, al 38′. Lancio dalla retrovie che sbatte su La Gumina e viene controllato male da Nikolaou: l’attaccante si avventa sul pallone vagante in area e poi davanti a Desplanches non sbaglia. Il Palermo però riesce a pareggiare la gara allo scadere della prima frazione di gioco, con Di Francesco: il classe ’94 riceve da Verre, e spiazza dal limite dell’area Silvestri, con un destro accurato.

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, con i padroni di casa in controllo della gara, e la Samp costretta a resistere. Al 63′, Jacopo Segre va via in velocità ad Alex Ferrari, che lo trattiene da ultimo uomo e viene espulso. L’arbitro è chiamato al monitor, e dopo averlo visionato annulla il rosso per il blucerchiato. Lo spartito non cambia, la Sampdoria è arroccata in difesa, e la squadra di Dionisi fa la gara. Al 76′ Di Francesco sfonda a sinistra vincendo un rimpallo e poi si presenta davanti a Silvestri: la conclusione non è delle migliori, e l’occasione sfuma. Dionisi le prova tutte con i cambi, ma gli sforzi offensivi dei siciliani non bastano. La sfida termina 1-1.

Foto: Instagram Palermo